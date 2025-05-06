В Харькове мужчина побил отца-пенсионера – полиция открыла дело

Правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему мужчине, который, по данным следствия, ударил своего пожилого отца.

Информацию о событии копы получили в апреле. Заявитель сообщил, что в одной из квартир на проспекте Жуковского его сын наносит ему физические повреждения, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«По прибытии на место правоохранители обнаружили 74-летнего мужчину. Во время общения он рассказал, что 45-летний сын, проживающий вместе с ним, ударил его. На место происшествия была вызвана бригада «скорой», которая оказала пострадавшему необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался», — отметили в полиции.

Копы вынесли сыну срочное запретительное предписание сроком на трое суток. Впоследствии заявитель подал официальное заявление в полицию о нанесении телесных повреждений.

Следователи сообщили 45-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УКУ. Ему грозит штраф либо публичные работы, либо исправительные работы.