Проник в дом, напал на хозяина и украл телефон: жителя Харьковщины задержали
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Изюмском районе правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло вечером 16 февраля в Изюме.
«Правонарушитель через окно проник в жилой дом, где в гостиной увидел хозяина, который в это время вернулся домой. Злоумышленник напал на него и стал избивать. От полученных травм потерпевший потерял сознание, после чего нападавший забрал мобильный телефон мужчины и сбежал», — рассказали правоохранители.
Полицейские установили личность предполагаемого нарушителя. Им оказался неоднократно судимый имущественные преступления житель Изюмского района.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Сейчас он – в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 19:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение.".