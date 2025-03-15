Проник в дом, напал на хозяина и украл телефон: жителя Харьковщины задержали

В Изюмском районе правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло вечером 16 февраля в Изюме.

«Правонарушитель через окно проник в жилой дом, где в гостиной увидел хозяина, который в это время вернулся домой. Злоумышленник напал на него и стал избивать. От полученных травм потерпевший потерял сознание, после чего нападавший забрал мобильный телефон мужчины и сбежал», — рассказали правоохранители.

Полицейские установили личность предполагаемого нарушителя. Им оказался неоднократно судимый имущественные преступления житель Изюмского района.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Сейчас он – в СИЗО.