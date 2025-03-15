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Проник в дом, напал на хозяина и украл телефон: жителя Харьковщины задержали

Общество 19:41   15.03.2025
Виктория Яковенко
Проник в дом, напал на хозяина и украл телефон: жителя Харьковщины задержали Фото: ГУНП в Харьковской области

В Изюмском районе правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло вечером 16 февраля в Изюме.

«Правонарушитель через окно проник в жилой дом, где в гостиной увидел хозяина, который в это время вернулся домой. Злоумышленник напал на него и стал избивать. От полученных травм потерпевший потерял сознание, после чего нападавший забрал мобильный телефон мужчины и сбежал», — рассказали правоохранители.

Полицейские установили личность предполагаемого нарушителя. Им оказался неоднократно судимый имущественные преступления житель Изюмского района.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Сейчас он – в СИЗО.

нарушитель на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 19:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение.".