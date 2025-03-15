Проник у дім, напав на господаря і вкрав телефон: жителя Харківщини затримали

В Ізюмському району правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства скоїв розбійний напад.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася ввечері 16 лютого в Ізюмі.

«Правопорушник через вікно проник до житлового будинку, де у вітальні побачив господаря, який в цей час повернувся додому. Зловмисник напав на нього та почав бити. Від отриманих травм потерпілий втратив свідомість, після чого нападник забрав мобільний телефон чоловіка та втік», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські встановили особу ймовірного порушника. Ним виявився неодноразово судимий майнові злочини мешканець Ізюмського району.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Зараз він – у СІЗО.