Проник у дім, напав на господаря і вкрав телефон: жителя Харківщини затримали
Фото: ГУНП в Харківській області
В Ізюмському району правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства скоїв розбійний напад.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася ввечері 16 лютого в Ізюмі.
«Правопорушник через вікно проник до житлового будинку, де у вітальні побачив господаря, який в цей час повернувся додому. Зловмисник напав на нього та почав бити. Від отриманих травм потерпілий втратив свідомість, після чого нападник забрав мобільний телефон чоловіка та втік», – розповіли правоохоронці.
Поліцейські встановили особу ймовірного порушника. Ним виявився неодноразово судимий майнові злочини мешканець Ізюмського району.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Зараз він – у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 19:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському району правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства скоїв розбійний напад.".