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Проник у дім, напав на господаря і вкрав телефон: жителя Харківщини затримали

Суспільство 19:41   15.03.2025
Вікторія Яковенко
Проник у дім, напав на господаря і вкрав телефон: жителя Харківщини затримали Фото: ГУНП в Харківській області

В Ізюмському району правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства скоїв розбійний напад.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася ввечері 16 лютого в Ізюмі.

«Правопорушник через вікно проник до житлового будинку, де у вітальні побачив господаря, який в цей час повернувся додому. Зловмисник напав на нього та почав бити. Від отриманих травм потерпілий втратив свідомість, після чого нападник забрав мобільний телефон чоловіка та втік», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські встановили особу ймовірного порушника. Ним виявився неодноразово судимий майнові злочини мешканець Ізюмського району.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Зараз він – у СІЗО.

нарушитель на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 19:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському району правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства скоїв розбійний напад.".