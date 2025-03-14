Копи знайшли водіїв, що ігнорували ПДР у Харкові та їздили на «червоний»

Загалом за день копи у Харкові виписали штрафи трьом водіям, повідомила патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні копи розшукали водія автомобіля Toyota, що проїхав із порушенням подвійну суцільну лінію, після чого продовжив рух на червоний сигнал світлофора. Інспектори оштрафували водія.

Також сьогодні копи розшукали ще двох водіїв авто Lexus та Mazda, які проїхали на червоний сигнал світлофора.

В обох випадках на кермувальників поліціянти склали адміністративні матеріали.

Фото: Патрульна поліція Харківської області