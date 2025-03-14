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Копи знайшли водіїв, що ігнорували ПДР у Харкові та їздили на «червоний»

Події 20:46   14.03.2025
Оксана Якушко
Копи знайшли водіїв, що ігнорували ПДР у Харкові та їздили на «червоний»

Загалом за день копи у Харкові виписали штрафи трьом водіям, повідомила патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні копи розшукали водія автомобіля Toyota, що проїхав із порушенням подвійну суцільну лінію, після чого продовжив рух на червоний сигнал світлофора. Інспектори оштрафували водія.

Також сьогодні копи розшукали ще двох водіїв авто Lexus та Mazda, які проїхали на червоний сигнал світлофора.

В обох випадках на кермувальників поліціянти склали адміністративні матеріали.

Фото: Патрульна поліція Харківської області

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 20:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за день копи у Харкові виписали штрафи трьом водіям, повідомила патрульна поліція Харківської області.".