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Копы нашли водителей, игнорировавших ПДД в Харькове и ездивших на «красный»

Происшествия 20:46   14.03.2025
Оксана Якушко
Копы нашли водителей, игнорировавших ПДД в Харькове и ездивших на «красный» Фото: creativecommons.org

В целом за день копы в Харькове выписали штрафы трем водителям, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Сегодня копы разыскали водителя автомобиля Toyota, проехавшего с нарушением двойную сплошную линию, после чего продолжил движение на красный сигнал светофора. Инспекторы оштрафовали водителя.

Также сегодня копы разыскали еще двух водителей автомобилей Lexus и Mazda, проехавших на красный сигнал светофора.

В обоих случаях на водителей полицейские составили административные материалы.

Фото: Патрульная полиция Харьковской области

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 20:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В целом за день копы в Харькове выписали штрафы трем водителям, сообщила патрульная полиция Харьковской области.".