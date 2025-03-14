Копы нашли водителей, игнорировавших ПДД в Харькове и ездивших на «красный»

В целом за день копы в Харькове выписали штрафы трем водителям, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Сегодня копы разыскали водителя автомобиля Toyota, проехавшего с нарушением двойную сплошную линию, после чего продолжил движение на красный сигнал светофора. Инспекторы оштрафовали водителя.

Также сегодня копы разыскали еще двух водителей автомобилей Lexus и Mazda, проехавших на красный сигнал светофора.

В обоих случаях на водителей полицейские составили административные материалы.

Фото: Патрульная полиция Харьковской области