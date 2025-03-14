Копы нашли водителей, игнорировавших ПДД в Харькове и ездивших на «красный»
Фото: creativecommons.org
В целом за день копы в Харькове выписали штрафы трем водителям, сообщила патрульная полиция Харьковской области.
Сегодня копы разыскали водителя автомобиля Toyota, проехавшего с нарушением двойную сплошную линию, после чего продолжил движение на красный сигнал светофора. Инспекторы оштрафовали водителя.
Также сегодня копы разыскали еще двух водителей автомобилей Lexus и Mazda, проехавших на красный сигнал светофора.
В обоих случаях на водителей полицейские составили административные материалы.
Фото: Патрульная полиция Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коп, патрульная полиция Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 20:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В целом за день копы в Харькове выписали штрафы трем водителям, сообщила патрульная полиция Харьковской области.".