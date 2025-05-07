На Харьковщине насмерть сбили человека: ищут свидетелей ДТП

Полиция устанавливает свидетелей смертельной аварии, которая произошла в Змиеве на Харьковщине 17 января в 17:10.

ДТП случилось на улице Соколовское шоссе в Змиеве — напротив ООО «Змиев-транс».

«Водитель автомобиля «Toyota Hilux» совершил наезд на пешехода – мужчину 1967 года рождения, который от полученных травм погиб на месте ДТП», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас полицейские продолжают досудебное расследование этого дела.

Свидетелей просят обращаться по телефону: (093) 875 73 88 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Николая Хвылевого, 22.

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