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На Харьковщине насмерть сбили человека: ищут свидетелей ДТП

Происшествия 21:33   07.05.2025
Оксана Горун
На Харьковщине насмерть сбили человека: ищут свидетелей ДТП

Полиция устанавливает свидетелей смертельной аварии, которая произошла в Змиеве на Харьковщине 17 января в 17:10.

ДТП случилось на улице Соколовское шоссе в Змиеве — напротив ООО «Змиев-транс».

«Водитель автомобиля «Toyota Hilux» совершил наезд на пешехода – мужчину 1967 года рождения, который от полученных травм погиб на месте ДТП», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Смертельное ДТП в Змиеве 17 января 2025

Сейчас полицейские продолжают досудебное расследование этого дела.

Свидетелей просят обращаться по телефону: (093) 875 73 88 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Николая Хвылевого, 22.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 21:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает свидетелей смертельной аварии, которая произошла в Змиеве на Харьковщине 17 января в 17:10".