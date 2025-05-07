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Семь КАБов и 19 «Шахедов» атаковали Харьковщину за сутки — Синегубов

Происшествия 10:27   07.05.2025
Елена Нагорная
Семь КАБов и 19 «Шахедов» атаковали Харьковщину за сутки — Синегубов

Три человека пострадали за минувшие сутки на Харьковщине в результате обстрелов: двое в Купянске и в селе Староверовка — 16-летний парень. В Изюме двое мужчин погибли и еще один получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве.

Об этом говорится в утренних сводках начальника ХОВА Олега Синегубова и ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полиции, в Купянске пострадала 72-летняя женщина, а в Староверовке 16-летний парень получил ранения в результате удара КАБом.

Как информирует Синегубов, за минувшие сутки россияне применили по Харьковщине семь КАБов, 19 «Шахедов» и пять FPV-дронов.

В Богодуховском районе повреждены частный дом, автомобиль, хозяйственные постройки, электросети, в Купянском районе — 13 частных домов, электросети, хозяйственные склады фермерского хозяйства.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 10:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека пострадали за минувшие сутки на Харьковщине в результате обстрелов: двое в Купянске и в селе Староверовка — 16-летний парень.".