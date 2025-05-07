В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса

Частично без электричества останутся потребители более 10 улиц в Харькове 15 и 16 мая.

Пресс-служба АО «Харьковоблэнерго» проинформировала, что отключения запланированы с 8:00 до 19:00 – в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.

Электричество частично отключат по адресам: Амосова ул., Благодатная ул., Велозаводская ул., Единства ул., Эстонская ул., Карпатская ул., Карпатский пр-д, 1-й Карпатский пр-д, Литовская ул., Салтовское шоссе, Соловьиная ул., Солнечная ул., Тракторостроителей пр-т.