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В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса

Общество 15:26   07.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Частично без электричества останутся потребители более 10 улиц в Харькове 15 и 16 мая.

Пресс-служба АО «Харьковоблэнерго» проинформировала, что отключения запланированы с 8:00 до 19:00 – в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.

Электричество частично отключат по адресам: Амосова ул., Благодатная ул., Велозаводская ул., Единства ул., Эстонская ул., Карпатская ул., Карпатский пр-д, 1-й Карпатский пр-д, Литовская ул., Салтовское шоссе, Соловьиная ул., Солнечная ул., Тракторостроителей пр-т.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Частично без электричества останутся потребители более 10 улиц в Харькове 15 и 16 мая.".