В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram
Частично без электричества останутся потребители более 10 улиц в Харькове 15 и 16 мая.
Пресс-служба АО «Харьковоблэнерго» проинформировала, что отключения запланированы с 8:00 до 19:00 – в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.
Электричество частично отключат по адресам: Амосова ул., Благодатная ул., Велозаводская ул., Единства ул., Эстонская ул., Карпатская ул., Карпатский пр-д, 1-й Карпатский пр-д, Литовская ул., Салтовское шоссе, Соловьиная ул., Солнечная ул., Тракторостроителей пр-т.
Читайте также: Более 130 домов остались без света в Харькове из-за атаки БпЛА: что сейчас
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: електрика, новости Харькова, світло, свет, Харьковобоэнерго;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Частично без электричества останутся потребители более 10 улиц в Харькове 15 и 16 мая.".