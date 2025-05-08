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Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   08.05.2025
Оксана Горун
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории

8 мая в Украине – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день в 1945 году вступила в силу капитуляция нацистской Германии. В 1429-м французское войско во главе с Жанной д’Арк сняло английскую осаду с Орлеана. В 1794-м на гильотине казнили одного из основателей современной химической науки Антуана Лавуазье. В 1842-м произошла одна из первых и самая трагическая на тот момент по последствиям железнодорожная катастрофа. В 1847-м выдали патент на резиновую камеру для колес. В 1886-м в продажу поступила «Кока-кола». В 1982-м погиб канадский гонщик «Формулы-1» Жиль Вильнев.

Праздники и памятные даты 8 мая

8 мая в Украине – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов.

В мире 8 мая – Дни памяти и примирения. Также отмечают Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца – в честь дня рождения основателя движения Анри Дюнана.

Также отмечают: День свободной торговли, Всемирный день осла, День рождения «Кока-колы», Всемирный день борьбы с раком яичников, Международный день борьбы с талассемией.

8 мая в истории

8 мая 1429 года французское войско, во главе с Жанной д’Арк, сняло английскую осаду с Орлеана. Подробнее.

8 мая 1794 года во время Французской революции на гильотине казнили французского химика Антуана Лавуазье. Подробнее.

8 мая 1842 года произошла Версальская железнодорожная катастрофа. Подробнее.

Катастрофа поезда во Франции 8 мая
Иллюстрация: en.wikipedia.com

8 мая 1847 года выдали патент на резиновую камеру для колес. Подробнее.

8 мая 1886 года в продажу в Атланте поступила «Кока-кола». Подробнее.

8 мая 1902 года извержение вулкана Пеле полностью разрушило город Сен-Пьер на острове Мартиника. Подробнее.

8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00:43 — по московскому) Германия вторично подписала капитуляцию. Подробнее.

Капитуляция Германии 2.0 - 8 мая
Фельдмаршал Кейтель подписывает капитуляцию в Карлсхорсте. Фото: Lt. Moore (US Army)

8 мая 1982 года погиб канадский гонщик «Формулы-1» Жиль Вильнев — отец чемпиона мира в «Формуле-1» Жака Вильнева. Подробнее.

Церковный праздник 8 мая

8 мая чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Подробнее.

Народные приметы

Если 8 мая резко похолодало, то заморозки в мае будут частыми.

Если птицы вьют гнезда на солнце – к прохладному лету, в тени – к жаркому и солнечному.

Радуга 8 мая день обещает хорошую погоду.

Что нельзя делать 8 мая

Нельзя тяжело работать.

Нельзя стирать и гладить одежду.

Нельзя сушить полотенца на улице.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 мая в Украине – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день в 1945 году вступила в силу капитуляция нацистской Германии".