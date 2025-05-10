ДТП в Харькове: не справилась с машиной и вылетела на ограждение (видео)

Патрульные полицейские сообщили подробности о ДТП, которое случилось поздним вечером 9 мая на Аэрокосмическом проспекте.

«Инспекторы установили, что водитель автомобиля «Toyota» не учла дорожную обстановку, не соблюдала безопасную скорость движения, в результате чего допустила наезд на металлическое ограждение. Также гражданка употребляла алкоголь после ДТП. Патрульные предложили женщине пройти осмотр состояния алкогольного опьянения, на что она согласилась. Осмотр на состояние опьянения водитель прошла с помощью прибора «Драгер», результат которого составил 0.22 промилле. С результатом осмотра гражданка была согласна», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Женщину отстранили от управления авто и составили на нее два админпротокола: за нарушение правил движения, которое повлекло ДТП, и употребление алкоголя после ДТП.