Дело о выбросах коксового завода в Харькове: почему суд оправдал директора

Новобаварский районный суд города Харькова оправдал директора ООО «Коксовый завод «Новомет» в деле о загрязнении атмосферного воздуха вредными для окружающей среды веществами, отходами промышленного производства в результате нарушения специальных правил, если это создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 241 УКУ).

Как говорится в тексте приговора, уголовное производство было открыто еще 1 апреля 2014 года, а обвиняемый был назначен на должность директора предприятия 24 января 2020-го.

В суде было установлено, что директор, зная об отсутствии на предприятии разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, с 27 января по 4 сентября 2020 года продолжал производство кокса и каменноугольной смолы. В частности 1 и 2 сентября 2020 года завод осуществлял выбросы загрязняющих веществ в воздух в сверхнормативном режиме, то есть без разрешения. Речь идет об оксиде углерода, оксиде азота и диоксиде серы.

Ущерб от сверхнормативных выбросов Государственная экологическая инспекция в Харьковской области оценила в более чем 3 миллиона гривен. Эту сумму по решению суда предприятие компенсировало государству в полном объеме.

Представители Минприроды с 1 по 4 сентября 2020 года в ходе внеплановой проверки установили, что помимо осуществления выбросов в сверхнормативном режиме «Новомет» не проводит производственный контроль за охраной атмосферного воздуха на стационарных источниках выбросов и не проводит контроль эффективности работы установок очистки газа. С целью устранения этих нарушений предприятию предоставили обязательное к исполнению предписание от 8 сентября 2020-го.

Прокурор настаивал на наказании в виде штрафа в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В ходе судебного разбирательства директор завода свою вину не признал. Он отметил, что никогда не отрицал того факта, что до 5 марта 2021 деятельность «Новомета» осуществлялась в сверхнормативном режиме, то есть без разрешения на выбросы, но это «было обусловлено определенными объективными причинами». Также директор настаивал, что обвинение не доказало создание реальной опасности для окружающей среды или людей, проживающих в районе завода. Поэтому, утверждал глава предприятия, его действия подпадают не под уголовную статью, а под административную — осуществление выбросов без разрешения (ч. 1 ст. 78 КУоАП).

Среди допрошенных в суде свидетелей была сотрудница полиции, которая с детства проживает в районе коксохимического завода. По ее словам, с 2013-2014 годов жить возле предприятия стало невыносимо. Женщина рассказала, что как только она с ребенком переезжала в другой район города, ребенок переставал болеть (аллергические заболевания, отек Квинке), а когда они возвращались домой, то заболевание вновь обострялось и ребенок из-за этого даже попадал в реанимацию. Со временем у ребенка развились другие болезни, он получил инвалидность.

При этом комплексная комиссионная судебная инженерно-техническая и инженерно-экологическая экспертиза от 12 июля 2021 года установила, что в объеме предоставленных на исследование материалов отсутствуют факты превышения количества загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны завода и соответственно отсутствует создание опасности для окружающей среды.

Специалисты ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» подтвердили, что в пробах воздуха, отобранных в районе завода в 2019-2020 годах, содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых концентраций. В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии также ответили, что в течение сентября 2020 года в Новобаварском районе не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород).

По информации городской поликлиники №22, в 2020 году жители Новобаварского района за оказанием медицинской помощи, ссылаясь на заболевания, вызванные выбросами в воздух загрязняющих веществ от производственной деятельности «Новомета», не обращались.

Суд вынес оправдательный приговор в связи с тем, что факт создания опасности для окружающей среды не был доказан.