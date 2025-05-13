В Харькове больше суток не было воздушной тревоги

Минувшие сутки в Харькове стали особенно редким случаем — в городе не было ни одной воздушной тревоги. По данным системы alerts.in.ua на Харьковщине с начала полномасштабной войны таких суток было всего 11.

Воздушную тревогу в Харькове последний раз объявляли ночью на 12 мая (отбой прозвучал в 03:34). Таким образом тревог не было более чем 27 часов.

В Харьковской области период покоя не настолько продолжительный — сирены в регионе включали днем 12 мая — с 11:26 по 12:17. В этот период Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией в соседней Донецкой области.

Согласно данным системы мониторинга тревог alerts.in.ua, в Харьковской области (Харьков отдельно в статистику пока не внесли) с 24 февраля 2022 года было всего 11 суток, когда не звучала ни одна воздушная тревога (максимальная длительность дней подряд без тревог — два). При этом наиболее продолжительный период, когда необходимо было находиться в укрытиях, длился более двух суток подряд.