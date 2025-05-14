БпЛА ночью ударил по частному домовладению на Харьковщине, есть пострадавшие

В Харьковской области россияне обстрелами вызвали пожары в четырех районах. Ночью был «прилет» в селе Александровка Лозовского района.

«Ночью вражеский БпЛА попал на территорию частного домовладения в селе Александровка Лозовского района. В результате взрыва загорелся дом на площади 20 м кв. Пострадали три гражданских лица (два мужчины и женщина), которые отказались от госпитализации», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В течение суток пожары из-за обстрелов фиксировали в Богодуховском, Купянском, Лозовском и Чугуевском районах области. Так, в Купянском горело из-за бомбардировки КАБами села Нечволодовка в Кондрашовской громаде.

«По предварительным данным в результате авиаударов два человека погибли (мужчина и женщина), четверо пострадали. На месте российских обстрелов произошли разрушения и пожары. Горели летняя кухня, хозяйственная постройка и легковой автомобиль на общей площади 45 кв. м», — напомнили спасатели.

В самом Купянске был «прилет» по территории частного домовладения: горел дом, пострадали два человека.

В целом за сутки в Харьковской области спасатели тушили 10 пожаров, большинство возникло из-за действий врага.