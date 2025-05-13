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Три КАБа скинули на село на Купянщине: погибли и пострадали пожилые люди 📷

Происшествия 20:02   13.05.2025
Елена Нагорная
Три КАБа скинули на село на Купянщине: погибли и пострадали пожилые люди 📷

Два человека погибли и еще четыре пострадали в результате авиаудара по селу Нечволодовка Купянского района Харьковской области.

Как информируют в ГСЧС Украины, корректируемые авиабомбы упали в частном секторе. Горели летняя кухня, хозяйственная постройка и легковушка на общей площади 45 квадратных метров.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне сбросили на Нечволодовку три КАБа. Погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, тело которой спасатели достали из-под завалов частного дома. Травмы различной степени тяжести получили 69-летний мужчина и женщины 67, 83 и 88 лет. Всем оказывают медицинскую помощь.

Авиаудар по селу Нечволодовка Купянского района 13 мая 2025 года

Авиаудар по селу Нечволодовка Купянского района 13 мая 2025 года

Авиаудар по селу Нечволодовка Купянского района 13 мая 2025 года

Также удару подвергся Купянск — там горел жилой дом площадью 150 квадратных метров.

Ранее глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич информировал, что в результате обстрела села Нечволодовка КАБами погиб мужчина 1938 года рождения, получила ранения женщина и еще одна жительница может быть под завалами.

Фото: Андрей Канашевич/Facebook

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 20:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и еще четыре пострадали в результате авиаудара по селу Нечволодовка Купянского района Харьковской области.".