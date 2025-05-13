Три КАБа скинули на село на Купянщине: погибли и пострадали пожилые люди 📷

Два человека погибли и еще четыре пострадали в результате авиаудара по селу Нечволодовка Купянского района Харьковской области.

Как информируют в ГСЧС Украины, корректируемые авиабомбы упали в частном секторе. Горели летняя кухня, хозяйственная постройка и легковушка на общей площади 45 квадратных метров.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне сбросили на Нечволодовку три КАБа. Погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, тело которой спасатели достали из-под завалов частного дома. Травмы различной степени тяжести получили 69-летний мужчина и женщины 67, 83 и 88 лет. Всем оказывают медицинскую помощь.

Также удару подвергся Купянск — там горел жилой дом площадью 150 квадратных метров.

Ранее глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич информировал, что в результате обстрела села Нечволодовка КАБами погиб мужчина 1938 года рождения, получила ранения женщина и еще одна жительница может быть под завалами.