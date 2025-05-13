Три КАБа скинули на село на Купянщине: погибли и пострадали пожилые люди 📷
Два человека погибли и еще четыре пострадали в результате авиаудара по селу Нечволодовка Купянского района Харьковской области.
Как информируют в ГСЧС Украины, корректируемые авиабомбы упали в частном секторе. Горели летняя кухня, хозяйственная постройка и легковушка на общей площади 45 квадратных метров.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне сбросили на Нечволодовку три КАБа. Погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, тело которой спасатели достали из-под завалов частного дома. Травмы различной степени тяжести получили 69-летний мужчина и женщины 67, 83 и 88 лет. Всем оказывают медицинскую помощь.
Также удару подвергся Купянск — там горел жилой дом площадью 150 квадратных метров.
Ранее глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич информировал, что в результате обстрела села Нечволодовка КАБами погиб мужчина 1938 года рождения, получила ранения женщина и еще одна жительница может быть под завалами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, ГСЧС в Харьковской области, загиблі, купянск, новости Харькова, Олег Синегубов, погибшие;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 20:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и еще четыре пострадали в результате авиаудара по селу Нечволодовка Купянского района Харьковской области.".