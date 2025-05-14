На Купянском направлении снизилось количество атак — данные Генштаба

Генштаб ВСУ фиксирует, что Харьковское направление становится более активным, на Купянском — относительное затишье.

«На Харьковском направлении противник четырежды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополи и Петровка. На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного и Загрызово», — отметили в Генштабе.

Намного «горячее» на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Там за сутки было 29 боев. Россияне пытаются прорваться в том числе через админграницу Харьковской области — в сторону Боровой. В частности, ГШ проинформировал о попытках продвигаться в сторону села Ольговка.

Всего на фронте в Украине за сутки произошло 163 боя.

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков», — сообщил Генштаб.

Защитники Украины обновили данные о потерях врага.