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На Купянском направлении снизилось количество атак — данные Генштаба

Фронт 08:16   14.05.2025
Оксана Горун
На Купянском направлении снизилось количество атак — данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ  фиксирует, что Харьковское направление становится более активным, на Купянском — относительное затишье.  

«На Харьковском направлении противник четырежды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополи и Петровка. На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного и Загрызово», — отметили в Генштабе.

Намного «горячее» на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Там за сутки было 29 боев. Россияне пытаются прорваться в том числе через админграницу Харьковской области — в сторону Боровой. В частности, ГШ проинформировал о попытках продвигаться в сторону села Ольговка.

Всего на фронте в Украине за сутки произошло 163 боя.

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«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков», — сообщил Генштаб.

Защитники Украины обновили данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ  фиксирует, что Харьковское направление становится более активным, на Купянском — относительное затишье".