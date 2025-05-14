Почему люди не хотят выезжать из опасных громад Харьковщины, ответил Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что темп эвакуации в регионе — невысокий. Люди выезжают неохотно.
В частности, по его данным, за последние сутки с Боровского направления эвакуировали 15 человек.
«Разные причины. Люди остаются пожилого возраста и взрослое население. Кто-то не хочет покидать, оставлять свое имущество. Наша задача, чтобы мы вывезли из Купянского и Боровского направлений всех детей. Дальше уже коммуникация со взрослым населением более тяжелая, потому что люди должны принять самостоятельно решение о выезде», — сказал глава ХОВА.
Он также уточнил, что в Купянской громаде эвакуации подлежат более 5 тысяч жителей.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, накануне глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказывал, что на левом берегу города Купянска остается еще 98 человек, которые должны однозначно выехать. На Боровском направлении в 29 населенных пунктах еще остаются 1500 человек. Более тысячи — в Великобурлукской громаде. Всем им рекомендуют эвакуироваться. При этом тем, кто остается на местах, пытаются доставлять гуманитарную помощь. Делать это все сложнее и опаснее.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 15:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что темп эвакуации в регионе — невысокий. Люди выезжают неохотно.".