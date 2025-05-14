Почему люди не хотят выезжать из опасных громад Харьковщины, ответил Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что темп эвакуации в регионе — невысокий. Люди выезжают неохотно.

В частности, по его данным, за последние сутки с Боровского направления эвакуировали 15 человек.

«Разные причины. Люди остаются пожилого возраста и взрослое население. Кто-то не хочет покидать, оставлять свое имущество. Наша задача, чтобы мы вывезли из Купянского и Боровского направлений всех детей. Дальше уже коммуникация со взрослым населением более тяжелая, потому что люди должны принять самостоятельно решение о выезде», — сказал глава ХОВА.

Он также уточнил, что в Купянской громаде эвакуации подлежат более 5 тысяч жителей.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, накануне глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказывал, что на левом берегу города Купянска остается еще 98 человек, которые должны однозначно выехать. На Боровском направлении в 29 населенных пунктах еще остаются 1500 человек. Более тысячи — в Великобурлукской громаде. Всем им рекомендуют эвакуироваться. При этом тем, кто остается на местах, пытаются доставлять гуманитарную помощь. Делать это все сложнее и опаснее.