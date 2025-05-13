Сколько людей остается на левом берегу Купянска, реально ли им помочь (видео)
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию в районе Купянска и эвакуацию с наиболее опасных территорий в области.
«Уже работаем индивидуально, потому что на левом берегу города Купянска остается еще 98 человек, которые должны однозначно уехать. Потому что, во-первых, там фактически уже нет никаких коммуникаций. Восстанавливать не имеем возможности. Враг бьет по жилым домам. И когда такое происходит, то даже спасать жизнь довольно трудно, потому что подразделения ГСЧС, когда выезжают на место ударов, «прилетов», становятся приоритетной целью для врага. И бьют уже и по технике, и по нашим спасателям, и FPV-дронами. В принципе, FPV-дронами они могут доставать до любой точки этого населенного пункта. Конечно, работают наши Силы обороны, однако такие факты уже есть. На правом берегу еще остается примерно 1200 человек, хотя также там очень тяжелая ситуация. Люди все же должны выезжать», — убежден Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он отметил, что на Боровском направлении в 29 населенных пунктах еще остаются 1500 человек. Более тысячи — в Великобурлукской громаде. Всем им рекомендуют эвакуироваться. При этом тем, кто остается на местах, пытаются доставлять гуманитарную помощь. Делать это все сложнее и все опаснее.
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«Сначала у нас были логистические центры в самом городе Купянске. Далее в другом населенном пункте, ближе, скажем так, к безопасным территориям. Однако каждый раз доставка такого груза сопровождается риском и для международных миссий, и для наших работников. Поэтому мы, конечно, при доставке, при вручении этой гуманитарной поддержки людям говорим о том, что все-таки вы должны уезжать», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 11:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию в районе Купянска и эвакуацию с наиболее опасных территорий в области".