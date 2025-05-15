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На Харьковщине восстановили разрушенный мост: когда планируют открывать

Общество 14:19   15.05.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине восстановили разрушенный мост: когда планируют открывать Фото: Агентство восстановления

Реконструкция одного из мостов на Харьковщине – на финишной прямой. Это сооружение было уничтожено в 2022 году, а восстанавливать начали сразу после деоккупации громады.

Как рассказали в Агентстве восстановления, сначала специалисты построили временную переправу, разрушенное сооружение демонтировали, а затем приступили к восстановлению моста.

«Восстановленная конструкция рассчитана уже под современные нагрузки. Весь рабочий процесс контролируется независимым инженером-консультантом и техническим наблюдением», – говорится в сообщении.

Мост уже построили полностью, добавили в Агентстве. Специалисты устроили новый фундамент, опоры и ригели. Кроме этого, установили балки пролетных строений и монолитную железобетонную плиту. На проезжей части сделали гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, устроили водоотвод и соединение сооружения с подходами.

Сейчас ведутся работы по обустройству подходов к мосту, а открыть движения планируют в начале июня.

мост на Харьковщине
Фото: Агентство восстановления
мост на Харьковщине
Фото: Агентство восстановления
мост на Харьковщине
Фото: Агентство восстановления

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реконструкция одного из мостов на Харьковщине – на финишной прямой. Это сооружение было уничтожено в 2022 году, а восстанавливать начали сразу после деоккупации громады.".