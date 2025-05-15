Сегодня 15 мая: какой праздник и день в истории

15 мая в Украине – День вышиванки. В 2022-м бойцы харьковской ТрО во время контрнаступления вышли на государственную границу с РФ, а Украина победила в Евровидении. В 1955-м обрела послевоенную независимость Австрия. В 1948-м началась Первая арабо-израильская война. В 1905-м в США основали Лас-Вегас. В 1873-м родился Павел Скоропадский. В 1848-м в Галичине отменили крестьянские повинности. В 1845-м в Харьковской области родился Нобелевский лауреат Илья Мечников. В 1157-м киевляне избавились от первого московского захватчика – отравили Юрия Долгорукого.

Праздники и памятные даты 15 мая

15 мая в Украине – День вышиванки (отмечают в третий четверг мая).

В мире – Международный день семьи, Международный день защиты климата, Всемирный день осведомленности о доступности (третий четверг мая).

Также сегодня: Международный день тех, кто отказывается от военной службы по убеждениям совести, Международный день осведомленности о методе «кенгуру» при выхаживании недоношенных детей, Международный день распространения информации о мукополисахаридозе, Международный день распространения информации о болезни Гентингтона, День распространения информации о гиперемезисе беременных (тяжелая форма утренней тошноты), День распространения информации о сосудистых родинках, День соломенной шляпы.

15 мая в истории

15 мая 1157 года киевляне избавились от первого московского захватчика: на пиру у киевского боярина Петрилы отравили князя Суздальского и (незаконно) Киевского Юрия Долгорукого. Подробнее.

15 мая 1845 года в Харьковской области (в современном Купянском районе) родился будущий Нобелевский лауреат Илья Мечников. Подробнее.

15 мая 1848 года отменили крестьянские повинности (по факту – крепостное право) на Галичине, входившей в то время в состав Австрии. Подробнее.

15 мая 1873 года родился Павел Скоропадский, гетман Украинского Государства.

15 мая 1905 года посреди пустыни Мохаве в США основали будущий игровой рай – город Лас-Вегас. Подробнее.

15 мая 1948 года – на следующий день после провозглашения создания Государства Израиль – началась Первая арабо-израильская война. Подробнее.

15 мая 1955 года восстановлена государственность Австрии. Подробнее.

15 мая 1992 года создали «карманное российское НАТО» — ОДКБ. Подробнее.

15 мая 2022 года «Kalush Orchestra» с треком «Стефания» победил на Евровидении. Подробнее.

15 мая 2022 года харьковский 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы в Харьковской области. Оттуда воины записали обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Церковный праздник 15 мая

15 мая христиане чтят память преподобного Пахомия Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если весь день тепло, то лето будет теплым.

Если во время заката небо красное — к грозовому лету.

Если дует сильный холодный ветер, то май будет прохладным, а лето поздним.

Что нельзя делать 15 мая

Женщинам нельзя заниматься рукоделием, связанным с острыми предметами – иглами или спицами.

Нельзя оставлять в доме беспорядок, немытую посуду, разбросанные вещи.

Нельзя вытираться чужим полотенцем.

Женщинам не стоит никому рассказывать о своей личной жизни.