В Харькове заменили самый большой флаг Украины: почему (фото)

В Харькове 15 мая ожидают ухудшение погодных условий, так прокомментировали в мэрии замену флага.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший из-за ухудшения погодных условий», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее региональный центр по гидрометеорологии сообщал, что в области 15 и 16 мая ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. При этом в городе, по прогнозу, будет менее ветрено — 7 — 12 м/с.