В Харькове заменили самый большой флаг Украины: почему (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове 15 мая ожидают ухудшение погодных условий, так прокомментировали в мэрии замену флага.
«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший из-за ухудшения погодных условий», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Ранее региональный центр по гидрометеорологии сообщал, что в области 15 и 16 мая ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. При этом в городе, по прогнозу, будет менее ветрено — 7 — 12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 10:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 15 мая ожидают ухудшение погодных условий, так прокомментировали в мэрии замену флага".