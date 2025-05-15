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В Харькове заменили самый большой флаг Украины: почему (фото)

Харьков 10:43   15.05.2025
Оксана Горун
В Харькове заменили самый большой флаг Украины: почему (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове 15 мая ожидают ухудшение погодных условий, так прокомментировали в мэрии замену флага.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший из-за ухудшения погодных условий», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

в Харькове меняют флаг Украины
Фото: пресс-служба ХГС

Ранее региональный центр по гидрометеорологии сообщал, что в области 15 и 16 мая ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. При этом в городе, по прогнозу, будет менее ветрено — 7 — 12 м/с.

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в Харькове меняют флаг Украины 3
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 10:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 15 мая ожидают ухудшение погодных условий, так прокомментировали в мэрии замену флага".