«Беспрецедентное достижение»: харьковчанин в восьмой раз покорил Эверест

Харьковчанин Валентин Сипавин 9 мая в восьмой раз взошел на Эверест, вновь установив рекорд Украины.

О достижении своего выпускника — Валентин учился на факультете геологии, географии, рекреации и туризма — сообщила в Facebook пресс-служба ХНУ им. В.Н. Каразина.

В вузе отмечают, что это беспрецедентное достижение в истории украинского альпинизма. Ранее Сипавин поднимался на Эверест в 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 годах и дважды в 2024-м.

Сам харьковчанин об очередном восхождении на самую высокую точку планеты на своей Facebook-странице еще не писал.