«Беспрецедентное достижение»: харьковчанин в восьмой раз покорил Эверест
Фото: Валентин Сипавин/Facebook
Харьковчанин Валентин Сипавин 9 мая в восьмой раз взошел на Эверест, вновь установив рекорд Украины.
О достижении своего выпускника — Валентин учился на факультете геологии, географии, рекреации и туризма — сообщила в Facebook пресс-служба ХНУ им. В.Н. Каразина.
В вузе отмечают, что это беспрецедентное достижение в истории украинского альпинизма. Ранее Сипавин поднимался на Эверест в 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 годах и дважды в 2024-м.
Сам харьковчанин об очередном восхождении на самую высокую точку планеты на своей Facebook-странице еще не писал.
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- Категории: Спорт, Харьков; Теги: новости Харькова, сипавин, эверест;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Валентин Сипавин 9 мая в восьмой раз взошел на Эверест, вновь установив рекорд Украины.".