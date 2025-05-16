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«Беспрецедентное достижение»: харьковчанин в восьмой раз покорил Эверест

Спорт 19:53   16.05.2025
Елена Нагорная
«Беспрецедентное достижение»: харьковчанин в восьмой раз покорил Эверест Фото: Валентин Сипавин/Facebook

Харьковчанин Валентин Сипавин 9 мая в восьмой раз взошел на Эверест, вновь установив рекорд Украины.

О достижении своего выпускника — Валентин учился на факультете геологии, географии, рекреации и туризма — сообщила в Facebook пресс-служба ХНУ им. В.Н. Каразина.

В вузе отмечают, что это беспрецедентное достижение в истории украинского альпинизма. Ранее Сипавин поднимался на Эверест в 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 годах и дважды в 2024-м.

Сам харьковчанин об очередном восхождении на самую высокую точку планеты на своей Facebook-странице еще не писал.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Валентин Сипавин 9 мая в восьмой раз взошел на Эверест, вновь установив рекорд Украины.".