Умер известный харьковский профессор, автор учебников для хирургов

О смерти коллеги Григория Петренко сообщили в Харьковском национальном медицинском университете. Ему было 77 лет. Из них 47 профессор работал в вузе.

«Григорий Петренко окончил лечебный факультет Харьковского медицинского института в 1973 году. Интернатуру проходил в городской больнице № 5 г. Сумы и работал врачом-хирургом в Центральной городской больнице г. Сумы и г. Ахтырка Сумской области. В октябре 1977 года Григорий Дмитриевич поступил на обучение в аспирантуру на кафедре общей хирургии Харьковского медицинского института, по окончании которой остался работать на кафедре ассистентом, где прошел путь от ассистента к профессору. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1991 году – докторскую. В течение 47 лет служения Харьковскому вузу формировал лицо украинской медицины: врачей, научных работников. Каждый день в работе, в научном и исследовательском поиске, с мыслью об университете, студентах и ​​пациентах», — сообщили на странице ХНМУ в Facebook.

Профессор Петренко был соавтором многих учебников для врачей: «Общая хирургия», «Уход за хирургическими больными», «Хирургия» — а также монографий и автором более чем 300 работ.

«Ректорат, профсоюзная организация и коллектив кафедры хирургии № 4 глубоко скорбят о смерти Григория Дмитриевича и выражают самые искренние соболезнования детям, родным и близким покойного. Вечная и светлая память Григорию Дмитриевичу», — написали коллеги.