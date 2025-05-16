Live
  • Пт 16.05.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.47
  • EUR 46.38

Умер известный харьковский профессор, автор учебников для хирургов

Общество 11:23   16.05.2025
Оксана Горун
Умер известный харьковский профессор, автор учебников для хирургов Фото: ХНМУ

О смерти коллеги Григория Петренко сообщили в Харьковском национальном медицинском университете. Ему было 77 лет. Из них 47 профессор работал в вузе.

«Григорий Петренко окончил лечебный факультет Харьковского медицинского института в 1973 году. Интернатуру проходил в городской больнице № 5 г. Сумы и работал врачом-хирургом в Центральной городской больнице г. Сумы и г. Ахтырка Сумской области. В октябре 1977 года Григорий Дмитриевич поступил на обучение в аспирантуру на кафедре общей хирургии Харьковского медицинского института, по окончании которой остался работать на кафедре ассистентом, где прошел путь от ассистента к профессору. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1991 году – докторскую. В течение 47 лет служения Харьковскому вузу формировал лицо украинской медицины: врачей, научных работников. Каждый день в работе, в научном и исследовательском поиске, с мыслью об университете, студентах и ​​пациентах», — сообщили на странице ХНМУ в Facebook.

Профессор Петренко был соавтором многих учебников для врачей:  «Общая хирургия», «Уход за хирургическими больными», «Хирургия» — а также монографий и автором более чем 300 работ.

Читайте также: Умер Церетели – автор памятника основателям Харькова

«Ректорат, профсоюзная организация и коллектив кафедры хирургии № 4 глубоко скорбят о смерти Григория Дмитриевича и выражают самые искренние соболезнования детям, родным и близким покойного. Вечная и светлая память Григорию Дмитриевичу», — написали коллеги.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 16 мая: ситуация под Липцами, удар по Купянску
Новости Харькова — главное за 16 мая: ситуация под Липцами, удар по Купянску
16.05.2025, 11:53
Как в Харькове создают пустыни и разводят амброзию, рассказал биолог
Как в Харькове создают пустыни и разводят амброзию, рассказал биолог
16.05.2025, 10:09
Умер известный харьковский профессор, автор учебников для хирургов
Умер известный харьковский профессор, автор учебников для хирургов
16.05.2025, 11:23
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
15.05.2025, 08:30
Поддельные семена урожайных сортов фасовали на складах Харьковской области
Поддельные семена урожайных сортов фасовали на складах Харьковской области
15.05.2025, 19:06
9-летний ребенок из Салтовки заявил в полицию на отца: что произошло
9-летний ребенок из Салтовки заявил в полицию на отца: что произошло
16.05.2025, 12:07

Новости по теме:

10:20
Две железнодорожные больницы в Харькове отдают области: Синегубов — о планах
14:23
«Чтобы дети оставались в Харькове»: что предлагают школьникам вузы и ПТУ 📹
21:54
Среднюю зарплату в «скорой» Харьковщины назвал Забашта, есть ли кадровый голод
18:01
Укрытие за 385 млн грн запланировали в больнице Харькова: где возьмут деньги
12:11
Бюджет на 2024 год утвердили на сессии Харьковского облсовета

Вы читали новость: «Умер известный харьковский профессор, автор учебников для хирургов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 11:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти коллеги Григория Петренко сообщили в Харьковском национальном медицинском университете. Ему было 77 лет. Из них 47 профессор работал в вузе".