Умер Церетели — автор памятника основателям Харькова

Российские СМИ 22 апреля сообщили о смерти известного скульптора Зураба Церетели.

«Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер в возрасте 91 года, сообщает 22 апреля «Интерфакс», ссылаясь на помощника художника Сергея Шагулашвили», — пишет издание «Медуза».

По информации помощника скульптора, тот умер в половину второго ночи.

Для Харькова Церетели создал памятник основателям города, который более известен как «памятник козаку Харько». Скульптуру установили в начале проспекта Науки — неподалеку от Госпрома. В свое время ее подарил городу мэр российской Москвы Юрий Лужков — на 350-летие со дня основания Харькова.

В 2014 году, когда фамилию Церетели включили в список подписантов письма в поддержку политики Путина по отношению к Украине, помощник скульптора заявил, что его шеф ничего подобного не подписывал. «Господин Церетели не вмешивался и не вмешивается в политику. Никогда и нигде», — цитировало тогда слова помощника Церетели «Радио Свобода». Тем не менее скульптор пользовался неизменно хорошим отношением российского диктатора Путина и даже работал над бронзовой скульптурой этого «вождя».