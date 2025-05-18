ФАБ-500 сбросила авиация РФ на частный сектор в Купянске: есть пострадавшие

18 мая около 9:30 ВС РФ нанесли авиационный удар по частному сектору в Купянске Харьковской области.

Авиационный боеприпас попал в дорогу возле дома. 55-летний мужчина получил взрывное ранение. Две женщины в возрасте 75 и 55 лет получили острый шок, информируют в Харьковской областной прокуратуре.

В городе повреждены домовладения и хозяйственные помещения.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).