ФАБ-500 сбросила авиация РФ на частный сектор в Купянске: есть пострадавшие
18 мая около 9:30 ВС РФ нанесли авиационный удар по частному сектору в Купянске Харьковской области.
Авиационный боеприпас попал в дорогу возле дома. 55-летний мужчина получил взрывное ранение. Две женщины в возрасте 75 и 55 лет получили острый шок, информируют в Харьковской областной прокуратуре.
В городе повреждены домовладения и хозяйственные помещения.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, купянск, новости Харькова, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 13:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 мая около 9:30 ВС РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору в Купянске Харьковской области.".