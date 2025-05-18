Live
  • Вс 18.05.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.47
  • EUR 46.38

ФАБ-500 сбросила авиация РФ на частный сектор в Купянске: есть пострадавшие

Происшествия 13:51   18.05.2025
Елена Нагорная
ФАБ-500 сбросила авиация РФ на частный сектор в Купянске: есть пострадавшие

18 мая около 9:30 ВС РФ нанесли авиационный удар по частному сектору в Купянске Харьковской области.

Авиационный боеприпас попал в дорогу возле дома. 55-летний мужчина получил взрывное ранение. Две женщины в возрасте 75 и 55 лет получили острый шок, информируют в Харьковской областной прокуратуре.

В городе повреждены домовладения и хозяйственные помещения.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Читайте также: Харьковщину атаковали КАБами и БпЛА: горело фермерское хозяйство

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Наполнение водохранилища, снабжающего Харьков, наконец началось (видео)
Наполнение водохранилища, снабжающего Харьков, наконец началось (видео)
18.05.2025, 11:30
Мужчина покончил с собой в РТЦК в Харькове, выпрыгнув из окна — полиция
Мужчина покончил с собой в РТЦК в Харькове, выпрыгнув из окна — полиция
18.05.2025, 11:55
Грозы, град и шквалы: в Харькове и области объявлено штормовое предупреждение
Грозы, град и шквалы: в Харькове и области объявлено штормовое предупреждение
18.05.2025, 07:44
Новости Харькова – главное за 18 мая: смерть в РТЦК, наполнение водохранилища
Новости Харькова – главное за 18 мая: смерть в РТЦК, наполнение водохранилища
18.05.2025, 13:02
Сегодня 18 мая: какой день в истории
Сегодня 18 мая: какой день в истории
18.05.2025, 06:00
Что стало причиной смерти харьковчанина в РТЦК — официальный комментарий ОТЦК
Что стало причиной смерти харьковчанина в РТЦК — официальный комментарий ОТЦК
18.05.2025, 14:26

Новости по теме:

14:10
Мужчина погиб из-за авиаудара по Купянску утром (фото)
20:02
Три КАБа скинули на село на Купянщине: погибли и пострадали пожилые люди 📷
21:05
Мужчина погиб в результате авиаудара россиян по Купянску
16:47
КАБы ударили по Харьковщине: пострадала женщина, произошел пожар (фото)
21:16
И снова авиационный боеприпас РФ влетел в многоэтажку на Харьковщине

Вы читали новость: «ФАБ-500 сбросила авиация РФ на частный сектор в Купянске: есть пострадавшие»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 13:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 мая около 9:30 ВС РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору в Купянске Харьковской области.".