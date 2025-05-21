Микроавтобус влетел в светофор в Харькове (видео)
Патрульная полиция сообщила: у водителя автомобиля, попавшего в ДТП днем 20 мая в Харькове, обнаружили признаки опьянения.
«Вчера днем на улице Академика Павлова наши патрульные зафиксировали дорожно-транспортное происшествие. Инспекторы установили, что водитель автомобиля «Mercedes» не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасную скорость движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ», после чего совершил наезд на светофорный объект. Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения», — проинформировала утром 21 мая пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Видео этой аварии публиковали харьковские Telegram-каналы.
Мужчину отстранили от управления автомобилем, на него составили два админпротокола (за нарушение правил движения и управление в состоянии опьянения).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, патрульная полиция;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция сообщила: у водителя автомобиля, попавшего в ДТП днем 20 мая в Харькове, обнаружили признаки опьянения".