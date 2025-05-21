Подрядчик, проводивший ремонт на «Гоптовке», заплатит почти 1 млн грн: за что

Спустя шесть лет после проведения капремонта площадки для хранения задержанного транспорта в пункте пропуска на госгранице Украины и РФ, подрядчик компенсирует ущерб государству — 900 тыс. грн.

Хотя и от самой «Гоптовки», и от площадки для хранения транспорта после трех с половиной лет полномасштабного вторжения мало что осталось, отвечать за ремонт 2019 года подрядчику придется. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Тернопольской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Суд удовлетворил иск Киевской окружной прокуратуры г. Харькова в интересах государства в лице Харьковской таможни к ООО о взыскании ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением договора подряда, на сумму почти 900 тыс. гривен. Установлено, что в 2019 году Харьковской таможней заключен договор с ООО-подрядчиком по капитальному ремонту площадки для хранения задержанных транспортных средств на территории международного пункта пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка». При этом часть работ, указанных в проектной документации и смете, не производилась», — пояснили прокуроры.

В частности, в смету внесли услуги крана, который должен был загружать и разгружать оборудование, перевозки строительных машин автотягачами со специальным прицепом, разборку железобетонных плит дорожного покрытия, устройство подстилающего и выравнивающего слоев основания из песка и так далее. Но ничего из описанного при ремонте не производили.

«Указанная сумма убытков подтверждена заключением комплексной комиссионной судебной строительно-технической и дорожно-технической экспертизы ННЦ «ИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса», — отметили в сообщении прокуратуры.