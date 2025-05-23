Неизвестные эпизоды обороны Харьковщины показала ОТГ «Харьков» (видео)

Оперативно-тактическая группировка «Харьков» опубликовала 20-минутное видео о первых днях «наступления на Харьков» 2024 года.

«В мае 2024 года россия начала новое вторжение в Харьковскую область. Оккупанты собрали колоссальные силы — подразделения нескольких армий перешли границу и отправились на Волчанск и Липцы. После частичного успеха и оккупации нескольких пограничных сел вражеская пропаганда уже мечтала о захвате Харькова, но уже в эти дни год назад российское наступление было остановлено», — прокомментировали защитники Украины.

Волчанск за год россияне так и не смогли захватить, хотя превратили город в руины и понесли большие потери. От Липцев врага отбросили.

«Этот фильм — о неизвестных страницах обороны Харьковщины и героях, которые остановили российское нашествие и продолжают делать это сегодня», — анонсировали в ОТГ «Харьков».