Две погибшие, трое раненых – россияне ударили бомбой по городу на Харьковщине

Россияне ударили ФАБ-500 по дому в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент известно о двух погибших – это женщины 85 и 56 лет. Также пострадали 60-летний мужчина, 75-летняя и 68-летняя женщина. Медики оказывают им необходимую помощь», – рассказал Синегубов.

Предварительно россияне применили ФАБ-500.