Две погибшие, трое раненых – россияне ударили бомбой по городу на Харьковщине
Фото: ХОВА
Россияне ударили ФАБ-500 по дому в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На данный момент известно о двух погибших – это женщины 85 и 56 лет. Также пострадали 60-летний мужчина, 75-летняя и 68-летняя женщина. Медики оказывают им необходимую помощь», – рассказал Синегубов.
Предварительно россияне применили ФАБ-500.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, купянск, Олег Синегубов, погибшие, поранені, ФАБ-500, хова;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 12:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили ФАБ-500 по дому в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".