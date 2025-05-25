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Две погибшие, трое раненых – россияне ударили бомбой по городу на Харьковщине

Происшествия 12:16   25.05.2025
Оксана Якушко
Две погибшие, трое раненых – россияне ударили бомбой по городу на Харьковщине Фото: ХОВА

Россияне ударили ФАБ-500 по дому в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент известно о двух погибших – это женщины 85 и 56 лет. Также пострадали 60-летний мужчина, 75-летняя и 68-летняя женщина. Медики оказывают им необходимую помощь», – рассказал Синегубов.

Предварительно россияне применили ФАБ-500.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 12:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили ФАБ-500 по дому в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".