Пьяный мужчина устроил стрельбу возле дома и детской площадки на Харьковщине

В селе Андреевка Донецкой громады Харьковской области средь бела дня мужчина устроил стрельбу возле многоквартирного дома.

Правоохранители задержали вероятного нарушителя — 38-летнего жителя, который был подшофе, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Он совершил не менее пяти выстрелов, два из которых попали недалеко от детской площадки, на которой играли дети. Телесных повреждений никто не получил. У мужчины изъят предмет, похожий на автоматическое огнестрельное оружие, два магазина, патроны и гильзы. Изъятое направлено на экспертное исследование», — рассказали в полиции.

Мужчину задержали. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы.