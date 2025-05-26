Пьяный мужчина устроил стрельбу возле дома и детской площадки на Харьковщине
В селе Андреевка Донецкой громады Харьковской области средь бела дня мужчина устроил стрельбу возле многоквартирного дома.
Правоохранители задержали вероятного нарушителя — 38-летнего жителя, который был подшофе, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Он совершил не менее пяти выстрелов, два из которых попали недалеко от детской площадки, на которой играли дети. Телесных повреждений никто не получил. У мужчины изъят предмет, похожий на автоматическое огнестрельное оружие, два магазина, патроны и гильзы. Изъятое направлено на экспертное исследование», — рассказали в полиции.
Мужчину задержали. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция Харьковской области, стрельба;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Андреевка Донецкой громады Харьковской области средь бела дня мужчина устроил стрельбу возле многоквартирного дома.".