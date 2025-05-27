Завтра троллейбус изменит маршрут на полдня в одном из районов Харькова
С 10:00 до 15:00 28 мая троллейбус №11 будет ходить по другому маршруту, сообщили в Харьковском горсовете.
Это связано с аварийным ремонтом возле путепровода на ул. Большой Гончаровской, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
В это время троллейбус №11 будет ходить так:
разворотный круг «Пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Дудинской — ул. Холодногорская — разворотный круг «Ул. Новый Быт».
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: маршрут, транспорт, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 18:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 15:00 28 мая троллейбус №11 будет ходить по другому маршруту, сообщили в Харьковском горсовете. ".