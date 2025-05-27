Live
  • Вт 27.05.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.57
  • EUR 47.3

Завтра троллейбус изменит маршрут на полдня в одном из районов Харькова

Транспорт 18:28   27.05.2025
Оксана Якушко
Завтра троллейбус изменит маршрут на полдня в одном из районов Харькова

С 10:00 до 15:00 28 мая троллейбус №11 будет ходить по другому маршруту, сообщили в Харьковском горсовете. 

Это связано с аварийным ремонтом возле путепровода на ул. Большой Гончаровской, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время троллейбус №11 будет ходить так:

разворотный круг «Пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Дудинской — ул. Холодногорская — разворотный круг «Ул. Новый Быт».

Читайте также: Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
27.05.2025, 13:40
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации вдоль границ Харьковщины и Сумщины
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации вдоль границ Харьковщины и Сумщины
26.05.2025, 10:03
В электричке на Харьковщине избили мужчину, он умер в больнице – полиция
В электричке на Харьковщине избили мужчину, он умер в больнице – полиция
27.05.2025, 16:25
Новости Харькова — главное 27 мая: Синегубов рассказал о ситуации на границе
Новости Харькова — главное 27 мая: Синегубов рассказал о ситуации на границе
27.05.2025, 16:50
До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая
До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая
26.05.2025, 19:49
Завтра троллейбус изменит маршрут на полдня в одном из районов Харькова
Завтра троллейбус изменит маршрут на полдня в одном из районов Харькова
27.05.2025, 18:28

Новости по теме:

17:29
Несколько автобусных и троллейбусный маршрутов продлили в Харькове
09:43
На Харьковщине перекрыли переправу через реку: автобус изменит маршрут
10:32
В части Харькова 5 мая не будут ходить трамваи днем
18:49
Завтра днем трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
09:06
Поедет ли трамвай в лесопарк в Харькове и что будет с Салтовским депо

Вы читали новость: «Завтра троллейбус изменит маршрут на полдня в одном из районов Харькова»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 18:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 15:00 28 мая троллейбус №11 будет ходить по другому маршруту, сообщили в Харьковском горсовете. ".