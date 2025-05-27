Завтра троллейбус изменит маршрут на полдня в одном из районов Харькова

С 10:00 до 15:00 28 мая троллейбус №11 будет ходить по другому маршруту, сообщили в Харьковском горсовете.

Это связано с аварийным ремонтом возле путепровода на ул. Большой Гончаровской, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время троллейбус №11 будет ходить так:

разворотный круг «Пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Дудинской — ул. Холодногорская — разворотный круг «Ул. Новый Быт».