В Харькове мужчина устроил стрельбу на остановке транспорта: его поймали
О подозрении в хулиганстве сообщили полицейские 38-летнему жителю Харькова. По информации следствия, он стрелял из стартового пистолета в воздух на остановке на Салтовке.
«Находясь в троллейбусе, харьковчанин в состоянии алкогольного опьянения вступил в словесный конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной. В дальнейшем на остановке общественного транспорта злоумышленник продолжил ссору и из стартового пистолета «SUR» выстрелил в воздух», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские проинформировали, что оперативно задержали подозреваемого. Это 38-летний местный житель, которого раньше не судили.
Теперь же ему грозит отвечать в суде за хулиганство — санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, остановка, подозрение, полиция, стрельба, хулиганство;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 17:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в хулиганстве сообщили полицейские 38-летнему жителю Харькова. По информации следствия, он стрелял из стартового пистолета в воздух на остановке на Салтовке".