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В Харькове мужчина устроил стрельбу на остановке транспорта: его поймали

Происшествия 17:24   28.05.2025
Оксана Горун
В Харькове мужчина устроил стрельбу на остановке транспорта: его поймали

О подозрении в хулиганстве сообщили полицейские 38-летнему жителю Харькова. По информации следствия, он стрелял из стартового пистолета в воздух на остановке на Салтовке.

«Находясь в троллейбусе, харьковчанин в состоянии алкогольного опьянения вступил в словесный конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной. В дальнейшем на остановке общественного транспорта злоумышленник продолжил ссору и из стартового пистолета «SUR» выстрелил в воздух», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские проинформировали, что оперативно задержали подозреваемого. Это 38-летний местный житель, которого раньше не судили.

Теперь же ему грозит отвечать в суде за хулиганство — санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 17:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в хулиганстве сообщили полицейские 38-летнему жителю Харькова. По информации следствия, он стрелял из стартового пистолета в воздух на остановке на Салтовке".