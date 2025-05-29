30 мая — Международный день объятий вашей кошки: харьковчан зовут найти свою

Международный день объятий вашей кошки отмечают 30 мая. По этому случаю КП «Центр обращения с животными» приглашает на день открытых дверей в домик для котов.

Там пройдет флешмоб «Подари котусику дом». Его цель — привлечь внимание к бездомным животным и найти для них хозяев, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

Желающих приглашают посетить приют 30 мая, с 10:00 до 15:00, по адресу: пр. Аэрокосмический, 358. Детали — по тел.: (067) 920-79-04.