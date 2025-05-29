30 мая — Международный день объятий вашей кошки: харьковчан зовут найти свою
Фото: КП «Центр обращения с животными»
Международный день объятий вашей кошки отмечают 30 мая. По этому случаю КП «Центр обращения с животными» приглашает на день открытых дверей в домик для котов.
Там пройдет флешмоб «Подари котусику дом». Его цель — привлечь внимание к бездомным животным и найти для них хозяев, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.
Желающих приглашают посетить приют 30 мая, с 10:00 до 15:00, по адресу: пр. Аэрокосмический, 358. Детали — по тел.: (067) 920-79-04.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кошки, КП «Центр обращения с животными», новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 20:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Международный день объятий вашей кошки отмечают 30 мая. По этому случаю КП «Центр обращения с животными» приглашает на день открытых дверей в домик для котов.".