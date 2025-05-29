Важное решение: новые возможности для бизнеса Харьковщины анонсирует Синегубов

Отныне бизнес из зон высокого военного риска может рассчитывать на кредитование под 1% в течение пяти лет вместо двух в рамках госпрограммы «5-7-9%». После завершения пятилетнего срока ставка составит 5% годовых.

«Это важное решение, которое открывает новые возможности для предпринимателей Харьковской области», — пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным пресс-службы ХОВА, такие условия также вводят для предпринимателей Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской областей, а также большинства территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

С начала текущего года банки-партнеры программы «5-7-9%» выдали предпринимателям Харьковщины 485 кредитов на 2,63 миллиарда гривен. Всего с начала действия программы в области выдали 4910 кредитов на общую сумму более 25,6 миллиарда гривен.

Напомним, программа «5-7-9%» является составляющей государственной политики поддержки национального производства и реализуется в рамках инициативы «Сделано в Украине».