Без оранжевой маски и жирного блеска: подбираем тональный крем по типу кожи

Подобрать идеальный тон непросто — нужно учесть текстуру средства и как он ляжет на кожу, не будет ли он слишком оранжевым или наоборот бледным, не будет ли подчеркивать шелушения или жирный блеск, и, самое главное, не забьет ли поры.

Рассмотрим в этой статье основные правила, которых стоит придерживаться в выборе тонального средства.

База: какое средство необходимо определенному типу кожи

Прежде, чем заняться подбором правильного оттенка тонального средства, нужно определить основное — тип кожи и ее состояние. От потребностей кожи зависит какими свойствами и плотностью должен обладать тональный крем.

Проще всего подыскать средство для нормальной кожи, без выраженных несовершенств. При правильной технике нанесения практически любой тональный крем будет смотреться хорошо. Здесь можно ориентироваться на сезон — летом выбирать более легкую текстуру, а зимой плотную. Также можно экспериментировать с тем, какого результата хочется достичь — выбирать матирующее средство или наоборот, с сияющим эффектом.

Сухую кожу часто сопровождают шелушения, покраснения, иногда и небольшие морщинки. Чтобы не подчеркивать эту особенность, а наоборот, скрыть, в составе тонального крема должна быть гиалуроновая кислота, масла, витамины А и Е.

Главная задача, которая стоит перед тональным кремом для жирной кожи — не вызывать чрезмерный блеск, а наоборот, обладать матирующим финишем. Если на лице есть высыпания, то подойдет более плотное средство.

Часто производители выпускают средства одновременно для жирной и комбинированной кожи. Но также можно пользоваться двумя средствами и наносить на Т-зону матирующий тональный крем, а на остальные участки — увлажняющий.

Вне зависимости от типа кожи, на лице могут быть и другие особенности: мешки под глазами, пигментация, раздражения, покраснения, расширенные поры, морщины и т.д. И это тоже нужно учитывать. Например, для того, чтобы уменьшить видимость возрастных изменений, стоит выбирать средство с лифтинговым эффектом, которые способны замаскировать пигментные пятна и небольшие морщинки.

От того, насколько удачно подобрано тональное средство, зависит не только то, насколько удачно ляжет макияж, но и состояние кожи, так как многие современные бьюти-продукты содержат в своей формуле полезные микроэлементы, которые ухаживают за кожей.

Все дело в цвете: как не ошибиться с оттенком

Следующий этап — определить подтон кожи. Знание своего подтона поможет выбрать оттенок, который будет выглядеть естественно, а не как маска:

— Холодный подтон: вены на запястье имеют синеватый или фиолетовый оттенок. В таком случае подойдут кремы с розовыми или нейтральными оттенками.

— Теплый подтон: вены выглядят зеленоватыми. Подойдут кремы с желтоватыми или золотистыми оттенками.

— Нейтральный подтон: вены имеют смешанный оттенок. Идеальным решением станут кремы с бежевыми оттенками.

При выборе тонального крема также можно ориентироваться на маркировку производителя: W (теплый), C (холодный), N (нейтральный), O (оливковый).

Хороший тональный крем не только выравнивает тон кожи, но и ухаживает за ней, обеспечивая комфорт и уверенность в себе. Оригинальные бьюти-средства от ведущих брендов для любого типа кожи можно найти в каталоге интернет-магазина MAKEUP.