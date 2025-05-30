Ребенок погиб в ДТП под Харьковом: в НПУ опровергают, что копы гнались за авто
В ГУ Нацполиции в Харьковской области опровергают, что преследование гражданской машины патрульными привело к смертельному ДТП, в котором погиб ребенок.
Такая информация со ссылкой на очевидцев в частности появилась в Telegram-канале «jenya zub LIVE NEWS». Якобы копы на Mitsubishi Outlander преследовали Skoda Octavia, в которой ехали мужчина, женщина и их сын, и в поселке Новая Водолага Харьковского района автомобиль вылетел с трассы. Сообщалось, что мальчик 2019 года рождения скончался в больнице, матери оторвало стопу и она впала в кому, а отец потерял память. В публикации также утверждалось, что патрульные якобы покинули место ДТП и не помогли семье.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что информация о преследовании правоохранителями авто, которое впоследствии попало в смертельное ДТП, — фейк. При этом в ведомстве подтвердили факт аварии.
«29 мая в селе Новоселовка Харьковского района произошло ДТП — водитель Skoda Octavia врезался в бетонную опору. В результате аварии погиб мальчик 2019 г.р., его мать и водитель получили травмы. В сети появилась ложная информация о якобы преследовании авто полицейскими. Проведена проверка: просмотрено видео с камер и регистраторов, сняты GPS-данные, опрошены свидетели. Установлено: никакого преследования не было. Полицейские прибыли на место уже после сообщения об аварии. Водитель объяснил, что потерял контроль над авто, съехал с дороги и врезался в опору», — говорится в публикации.
По факту ДТП открыто производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 23:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области опровергают, что преследование гражданской машины патрульными привело к смертельному ДТП, в котором погиб ребенок.".