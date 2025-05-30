Спешил и травмировал ногу: в метро Харькова помогли мужчине остановить кровь
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
Об истории помощи травмированному харьковчанину рассказали в КП «Харьковский метрополитен».
Отмечается, что 28 мая около 06:00 мужчина, который спешил в метро, получил травму ноги с сильным кровотечением. За помощью он обратился к персоналу станции «Ботанический сад».
«Дежурная по залу службы пассажирских перевозок Елена Колесник вместе с сотрудником отдела полиции в метрополитене мгновенно среагировали — оказали медицинскую помощь и остановили кровотечение. Благодаря их быстрым и профессиональным действиям ситуация завершилась благополучно», – рассказали в метрополитене.
Позже мужчина направил письмо-благодарность на официальную почту метро.
Читайте также: От нападения сороки спасли зайчонка в Центральном парке Харькова (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: допомога, метро, новости Харькова, травмирован;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Спешил и травмировал ногу: в метро Харькова помогли мужчине остановить кровь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об истории помощи травмированному харьковчанину рассказали в КП «Харьковский метрополитен».".