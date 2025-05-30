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Спешил и травмировал ногу: в метро Харькова помогли мужчине остановить кровь

Общество 16:15   30.05.2025
Виктория Яковенко
Спешил и травмировал ногу: в метро Харькова помогли мужчине остановить кровь Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Об истории помощи травмированному харьковчанину рассказали в КП «Харьковский метрополитен».

Отмечается, что 28 мая около 06:00 мужчина, который спешил в метро, получил травму ноги с сильным кровотечением. За помощью он обратился к персоналу станции «Ботанический сад».

«Дежурная по залу службы пассажирских перевозок Елена Колесник вместе с сотрудником отдела полиции в метрополитене мгновенно среагировали — оказали медицинскую помощь и остановили кровотечение. Благодаря их быстрым и профессиональным действиям ситуация завершилась благополучно», – рассказали в метрополитене.

Позже мужчина направил письмо-благодарность на официальную почту метро.

помогли мужчине в метро
Фото: КП «Харьковский метрополитен»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 16:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об истории помощи травмированному харьковчанину рассказали в КП «Харьковский метрополитен».".