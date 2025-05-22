От нападения сороки спасли зайчонка в Центральном парке Харькова (фото)
В Центральном парке Харькова рассказали историю спасения зайчонка.
«Сегодня утром заметили, как сорока атаковала беспомощного малыша. К сожалению, в дикой природе зайчата часто становятся легкой добычей для хищных птиц, таких как сороки или вороны, ведь они еще совсем маленькие и не могут себя защитить», — сообщили в пресс-службе парка.
Отмечается, что сотрудники отогнали сороку, осторожно взяли испуганного зайчонка и обработали его ранки. После оказания первой помощи, животное передали в зоопарк.
«Там опытные ветеринары провели тщательный осмотр и, к счастью, существенных повреждений не обнаружили. Сейчас малыш находится на карантине и вскармливании, чтобы смог оправиться от пережитого стресса и вырасти крепким и здоровым», — добавили в парке.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова рассказали историю спасения зайчонка.".