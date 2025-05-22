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От нападения сороки спасли зайчонка в Центральном парке Харькова (фото)

Общество 15:30   22.05.2025
Виктория Яковенко
От нападения сороки спасли зайчонка в Центральном парке Харькова (фото) Фото: Центральный парк Харькова

В Центральном парке Харькова рассказали историю спасения зайчонка.

«Сегодня утром заметили, как сорока атаковала беспомощного малыша. К сожалению, в дикой природе зайчата часто становятся легкой добычей для хищных птиц, таких как сороки или вороны, ведь они еще совсем маленькие и не могут себя защитить», — сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что сотрудники отогнали сороку, осторожно взяли испуганного зайчонка и обработали его ранки. После оказания первой помощи, животное передали в зоопарк.

«Там опытные ветеринары провели тщательный осмотр и, к счастью, существенных повреждений не обнаружили. Сейчас малыш находится на карантине и вскармливании, чтобы смог оправиться от пережитого стресса и вырасти крепким и здоровым», — добавили в парке.

зайчонка спасли в Харькове
Фото: Центральный парк Харькова
зайчонка спасли в Харькове
Фото: Центральный парк Харькова

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 15:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова рассказали историю спасения зайчонка.".