От нападения сороки спасли зайчонка в Центральном парке Харькова (фото)

В Центральном парке Харькова рассказали историю спасения зайчонка.

«Сегодня утром заметили, как сорока атаковала беспомощного малыша. К сожалению, в дикой природе зайчата часто становятся легкой добычей для хищных птиц, таких как сороки или вороны, ведь они еще совсем маленькие и не могут себя защитить», — сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что сотрудники отогнали сороку, осторожно взяли испуганного зайчонка и обработали его ранки. После оказания первой помощи, животное передали в зоопарк.

«Там опытные ветеринары провели тщательный осмотр и, к счастью, существенных повреждений не обнаружили. Сейчас малыш находится на карантине и вскармливании, чтобы смог оправиться от пережитого стресса и вырасти крепким и здоровым», — добавили в парке.