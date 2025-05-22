Патрульные помогли раненой собаке в Харькове (фото)

Патрульные полицейские отреагировали на обращение харьковчанки: она обнаружила раненого пса в канаве и просила его спасти.

«Полицейские вызвали службу спасения животных и вместе с ее работниками помогли вытащить раненую собаку. Впоследствии ее доставили в специализированную ветеринарную клинику. После лечения и восстановления ей подыщут новый дом и заботливых хозяев», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Полицейские подчеркнули: «Каждая жизнь важна».