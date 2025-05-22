Патрульные помогли раненой собаке в Харькове (фото)
Патрульные полицейские отреагировали на обращение харьковчанки: она обнаружила раненого пса в канаве и просила его спасти.
«Полицейские вызвали службу спасения животных и вместе с ее работниками помогли вытащить раненую собаку. Впоследствии ее доставили в специализированную ветеринарную клинику. После лечения и восстановления ей подыщут новый дом и заботливых хозяев», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Полицейские подчеркнули: «Каждая жизнь важна».
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 11:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные полицейские отреагировали на обращение харьковчанки: она обнаружила раненого пса в канаве и просила его спасти".