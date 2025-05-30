В выходные в лесах Харьковщины — самый высокий класс пожарной опасности

В эти выходные в лесах Харьковщины будет преобладать самый высокий класс пожарной опасности.

Об этом предупреждают в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины» со ссылкой на синоптиков.

«При самом высоком, пятом классе пожарной опасности и в период военного положения посещать леса на территории области запрещено!» — напоминают лесоводы.

Также в течение пожароопасного периода запрещено:

— разжигать костры в лесу или вблизи него;

— оставлять окурки, спички и другие легковоспламеняющиеся предметы;

— заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортными средствами и другими механизмами, за исключением тех, которые используют для лесохозяйственных мероприятий;

— выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на земельных участках, находящихся вблизи леса.

Нарушение правил пожарного поведения в лесах предусматривает ответственность:

— Штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах составляет от 1530 до 4590 гривен.

— Ответственность за выжигание стерни, лугов, пастбищ, и опавших листьев составляет от 3060 до 6120 гривен.

— Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений предусматривает штраф от 91800 до 153000 гривен, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

— Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, распоряжение о запрете на посещение лесов и охоту на территории Харьковской области в период военного положения начальник ХОВА Олег Синегубов подписал 8 августа 2022 года.