В выходные в лесах Харьковщины — самый высокий класс пожарной опасности
В эти выходные в лесах Харьковщины будет преобладать самый высокий класс пожарной опасности.
Об этом предупреждают в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины» со ссылкой на синоптиков.
«При самом высоком, пятом классе пожарной опасности и в период военного положения посещать леса на территории области запрещено!» — напоминают лесоводы.
Также в течение пожароопасного периода запрещено:
— разжигать костры в лесу или вблизи него;
— оставлять окурки, спички и другие легковоспламеняющиеся предметы;
— заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортными средствами и другими механизмами, за исключением тех, которые используют для лесохозяйственных мероприятий;
— выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на земельных участках, находящихся вблизи леса.
Нарушение правил пожарного поведения в лесах предусматривает ответственность:
— Штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах составляет от 1530 до 4590 гривен.
— Ответственность за выжигание стерни, лугов, пастбищ, и опавших листьев составляет от 3060 до 6120 гривен.
— Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений предусматривает штраф от 91800 до 153000 гривен, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.
— Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Напомним, распоряжение о запрете на посещение лесов и охоту на территории Харьковской области в период военного положения начальник ХОВА Олег Синегубов подписал 8 августа 2022 года.
Читайте также: Можно ли харьковчанам отмечать Пасху в лесу — разъяснение лесоводов
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: ліс, лес, новости Харькова, погода, пожары, Слобожанский лесной офис;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В выходные в лесах Харьковщины — самый высокий класс пожарной опасности»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 22:08;
Корреспондент Олена Нагорна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эти выходные в лесах Харьковщины будет преобладать самый высокий класс пожарной опасности.".