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В выходные в лесах Харьковщины — самый высокий класс пожарной опасности

Погода 22:08   30.05.2025
Олена Нагорна
В выходные в лесах Харьковщины — самый высокий класс пожарной опасности Фото: Слобожанский лесной офис

В эти выходные в лесах Харьковщины будет преобладать самый высокий класс пожарной опасности.

Об этом предупреждают в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины» со ссылкой на синоптиков.

«При самом высоком, пятом классе пожарной опасности и в период военного положения посещать леса на территории области запрещено!» — напоминают лесоводы.

Также в течение пожароопасного периода запрещено:

— разжигать костры в лесу или вблизи него;
— оставлять окурки, спички и другие легковоспламеняющиеся предметы;
— заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортными средствами и другими механизмами, за исключением тех, которые используют для лесохозяйственных мероприятий;
— выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на земельных участках, находящихся вблизи леса.

Нарушение правил пожарного поведения в лесах предусматривает ответственность:

— Штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах составляет от 1530 до 4590 гривен.
— Ответственность за выжигание стерни, лугов, пастбищ, и опавших листьев составляет от 3060 до 6120 гривен.
— Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений предусматривает штраф от 91800 до 153000 гривен, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.
— Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, распоряжение о запрете на посещение лесов и охоту на территории Харьковской области в период военного положения начальник ХОВА Олег Синегубов подписал 8 августа 2022 года.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 22:08;

  • Корреспондент Олена Нагорна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эти выходные в лесах Харьковщины будет преобладать самый высокий класс пожарной опасности.".