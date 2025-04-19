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Можно ли харьковчанам отмечать Пасху в лесу — разъяснение лесоводов

Общество 20:30   19.04.2025
Елена Нагорная
Можно ли харьковчанам отмечать Пасху в лесу — разъяснение лесоводов

До отмены военного положения, согласно распоряжению начальника ХОВА, посещать леса в Харьковской области запрещено, напоминают в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины». Но есть альтернатива.

Это рекреационные пункты, организованные в лесах вдоль дорог, чтобы люди не шли вглубь, а могли безопасно отдохнуть на природе. Там обустроены мангальные зоны, детские площадки, беседки со столами и уборные, напомнили в филиале. В Харькове таких рекреационных пунктов нет, но есть в районах Шаровки, Богодухова, Змиева, Краснокутска и Берестина.

В Слобожанском лесном офисе рассказали МГ «Объектив», что в эти выходные в лесах Харьковщины будет преобладать четвертый, то есть высокий класс пожарной опасности. При пятом классе, чрезвычайном, посещать леса нельзя в любое время, а не только в военное.

В целом в течение пожароопасного периода запрещается:
— разводить костры в лесу и лесопосадках;
— заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортным средствам и другим механизмам, за исключением тех, которые используют для лесохозяйственных мероприятий;
— жечь, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
— оставлять в лесу пропитанную маслом или другими горючими веществами ветошь;
— выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других участках, непосредственно примыкающих к лесу.

Напомним, распоряжение о запрете на посещение лесов и охоту на территории Харьковской области в период военного положения начальник ХОВА Олег Синегубов подписал 8 августа 2022 года.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 20:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В условиях военного положения посещать леса в Харьковской области запрещено, напоминают в филиале «Слобожанский лесной офис».".