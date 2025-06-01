Подростки избили 11-летнего мальчика на Харьковщине: делом занялась полиция

По факту избиения ребенка в селе Великан Змиевской громады Харьковской области полиция открыла уголовное производство.

Заявление от 28-летней женщины правоохранители получили 30 мая, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Мама сообщила, что группа подростков избила ее 11-летнего сына.

Дело будут расследовать по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. Полиция проводит следственные действия для установления обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщалось, днем 31 мая мужчина в военной форме открыл стрельбу из автоматического оружия на проспекте Победы в Харькове.