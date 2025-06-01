Подростки избили 11-летнего мальчика на Харьковщине: делом занялась полиция
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По факту избиения ребенка в селе Великан Змиевской громады Харьковской области полиция открыла уголовное производство.
Заявление от 28-летней женщины правоохранители получили 30 мая, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Мама сообщила, что группа подростков избила ее 11-летнего сына.
Дело будут расследовать по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. Полиция проводит следственные действия для установления обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.
Как сообщалось, днем 31 мая мужчина в военной форме открыл стрельбу из автоматического оружия на проспекте Победы в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 07:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту избиения ребенка в селе Великан Змиевской громады Харьковской области полиция открыла уголовное производство.".