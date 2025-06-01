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Подростки избили 11-летнего мальчика на Харьковщине: делом занялась полиция

Происшествия 07:55   01.06.2025
Елена Нагорная
Подростки избили 11-летнего мальчика на Харьковщине: делом занялась полиция Фото: Depositphotos

По факту избиения ребенка в селе Великан Змиевской громады Харьковской области полиция открыла уголовное производство.

Заявление от 28-летней женщины правоохранители получили 30 мая, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Мама сообщила, что группа подростков избила ее 11-летнего сына.

Дело будут расследовать по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. Полиция проводит следственные действия для установления обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщалось, днем 31 мая мужчина в военной форме открыл стрельбу из автоматического оружия на проспекте Победы в Харькове.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 07:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту избиения ребенка в селе Великан Змиевской громады Харьковской области полиция открыла уголовное производство.".