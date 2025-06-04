Враг обстрелял 11 населенных пунктов области, бил и по Харькову – Синегубов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
В результате российских обстрелов погибли два человека, еще пять – получили ранения, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков пострадал 30-летний мужчина; в с. Чистоводовка Куньевской громады погибли 31-летний мужчина и 53-летняя женщина, пострадали мужчины 33 и 38 лет и 71-летняя женщина; в пос. Золочев пострадал 28-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.
Всего в течение суток под ударами оказались 11 населенных пунктов региона, а также областной центр.
«Враг атаковал 2 ракетами и 9 БпЛА Новобаварский район Харькова», – уточнил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 08:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов погибли два человека, еще пять – получили ранения, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".