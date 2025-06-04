Враг обстрелял 11 населенных пунктов области, бил и по Харькову – Синегубов

В результате российских обстрелов погибли два человека, еще пять – получили ранения, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков пострадал 30-летний мужчина; в с. Чистоводовка Куньевской громады погибли 31-летний мужчина и 53-летняя женщина, пострадали мужчины 33 и 38 лет и 71-летняя женщина; в пос. Золочев пострадал 28-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.

Всего в течение суток под ударами оказались 11 населенных пунктов региона, а также областной центр.

«Враг атаковал 2 ракетами и 9 БпЛА Новобаварский район Харькова», – уточнил Синегубов.