Поврежденные обстрелом россиян газовые сети восстановили в Харькове
В результате ночных обстрелов россиян повреждены несколько газопроводов на пострадавших жилых домах, сообщает Харьковский горсовет.
Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» быстро заменили поврежденные участки сетей.
В один из домов временно прекратили газоснабжение на время ремонта. Остальные работы удалось выполнить без прекращения распределения газа.
Пока все жители со стабильным газоснабжением.
Всего в Слободском районе в результате атаки россиян, произошедшей ночью, повреждены 12 жилых многоэтажек, учебное заведение, магазины, 18 автомобилей, три из которых сгорели дотла.
Коммунальщики и волонтеры помогают устранять последствия. Также жителям помогают специалисты КП «Комбинат детского питания», представители ОО «Я спасен» и Красного Креста.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, обстрел, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 20:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночных обстрелов россиян повреждены несколько газопроводов на пострадавших жилых домах, сообщает Харьковский горсовет.".