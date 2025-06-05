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Поврежденные обстрелом россиян газовые сети восстановили в Харькове

Общество 20:47   05.06.2025
Оксана Якушко
Поврежденные обстрелом россиян газовые сети восстановили в Харькове Фото: ХГС

В результате ночных обстрелов россиян повреждены несколько газопроводов на пострадавших жилых домах, сообщает Харьковский горсовет.

Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» быстро заменили поврежденные участки сетей.

В один из домов временно прекратили газоснабжение на время ремонта. Остальные работы удалось выполнить без прекращения распределения газа.
Пока все жители со стабильным газоснабжением.

Всего в Слободском районе в результате атаки россиян, произошедшей ночью, повреждены 12 жилых многоэтажек, учебное заведение, магазины, 18 автомобилей, три из которых сгорели дотла.

Коммунальщики и волонтеры помогают устранять последствия. Также жителям помогают специалисты КП «Комбинат детского питания», представители ОО «Я спасен» и Красного Креста.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 20:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночных обстрелов россиян повреждены несколько газопроводов на пострадавших жилых домах, сообщает Харьковский горсовет.".