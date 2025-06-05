Поврежденные обстрелом россиян газовые сети восстановили в Харькове

В результате ночных обстрелов россиян повреждены несколько газопроводов на пострадавших жилых домах, сообщает Харьковский горсовет.

Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» быстро заменили поврежденные участки сетей.

В один из домов временно прекратили газоснабжение на время ремонта. Остальные работы удалось выполнить без прекращения распределения газа.

Пока все жители со стабильным газоснабжением.

Всего в Слободском районе в результате атаки россиян, произошедшей ночью, повреждены 12 жилых многоэтажек, учебное заведение, магазины, 18 автомобилей, три из которых сгорели дотла.

Коммунальщики и волонтеры помогают устранять последствия. Также жителям помогают специалисты КП «Комбинат детского питания», представители ОО «Я спасен» и Красного Креста.