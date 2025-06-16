Смертельное ДТП произошло в Харькове

В результате ДТП одна пожилая женщина погибла, вторую госпитализировали, сообщает Нацполиция.

16 июня около 18:35 на улице Георгия Тарасенко водитель автомобиля Ford Fusion наехала на двохх пешеходов, переходивших проезжую часть по «зебре».

В результате ДТП одна из пострадавших, 76-летняя женщина, погибла на месте происшествия. Другую женщину, также 76 лет, с телесными повреждениями госпитализировали.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос открытия уголовного дела.