Смертельное ДТП произошло в Харькове
В результате ДТП одна пожилая женщина погибла, вторую госпитализировали, сообщает Нацполиция.
16 июня около 18:35 на улице Георгия Тарасенко водитель автомобиля Ford Fusion наехала на двохх пешеходов, переходивших проезжую часть по «зебре».
В результате ДТП одна из пострадавших, 76-летняя женщина, погибла на месте происшествия. Другую женщину, также 76 лет, с телесными повреждениями госпитализировали.
На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос открытия уголовного дела.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, наезд, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 22:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ДТП одна пожилая женщина погибла, вторую госпитализировали, сообщает Нацполиция.".