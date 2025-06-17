Дополнительные 100 млн на закупку транспорта – изменения в бюджете Харькова

Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 17 июня внесли изменения в бюджет города на 2025 год.

В департаменте бюджета и финансов объяснили, что это обусловлено предоставлением Харькову межбюджетных трансфертов.

«Город получит дополнительную субвенцию на обустройство укрытий в учреждениях среднего образования, в частности в военных лицеях и учреждениях с усиленной военно-физической подготовкой, в сумме 88,2 млн грн, субвенцию на выплату денежной компенсации на приобретение жилья семьям участников боевых действий — 64,3 млн грн, а также 300 тыс. грн дотации на компенсацию учебным заведениям за проживание ВПЛ», — отметили в мэрии.

Там добавили, что за счет свободного остатка бюджетных средств в Харькове увеличили расходы на:

🔹 оплату труда работникам коммунальных предприятий и приобретение материалов – на 39,6 млн грн;

🔹 приобретение подвижного состава пассажирского транспорта – на 100 млн грн;

🔹 размещение когенерационных установок – на 60 млн грн;

🔹 демонтаж жилых домов – на 600 тыс. грн.