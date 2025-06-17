Дополнительные 100 млн на закупку транспорта – изменения в бюджете Харькова
Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 17 июня внесли изменения в бюджет города на 2025 год.
В департаменте бюджета и финансов объяснили, что это обусловлено предоставлением Харькову межбюджетных трансфертов.
«Город получит дополнительную субвенцию на обустройство укрытий в учреждениях среднего образования, в частности в военных лицеях и учреждениях с усиленной военно-физической подготовкой, в сумме 88,2 млн грн, субвенцию на выплату денежной компенсации на приобретение жилья семьям участников боевых действий — 64,3 млн грн, а также 300 тыс. грн дотации на компенсацию учебным заведениям за проживание ВПЛ», — отметили в мэрии.
Там добавили, что за счет свободного остатка бюджетных средств в Харькове увеличили расходы на:
🔹 оплату труда работникам коммунальных предприятий и приобретение материалов – на 39,6 млн грн;
🔹 приобретение подвижного состава пассажирского транспорта – на 100 млн грн;
🔹 размещение когенерационных установок – на 60 млн грн;
🔹 демонтаж жилых домов – на 600 тыс. грн.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 17 июня внесли изменения в бюджет города на 2025 год.".