Live
  • Вт 17.06.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.53
  • EUR 48.07

Ночью в огне погиб мужчина, еще один получил отравление – пожар в Харькове

Происшествия 08:06   17.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью в огне погиб мужчина, еще один получил отравление – пожар в Харькове

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, смертельный пожар начался в ночь на 17 июня в 03:36. 

«Во время тушения другого пожара, который возник в 03:36 17 июня в частном доме на ул. Дорошенко в Шевченковском районе Харькова, обнаружено тело погибшего мужчины, 1965 года рождения, еще один 55-летний мужчина получил отравление угарным газом», – уточнили спасатели.

Еще один пожар начался накануне в Новобаварском районе. Там горел гаражный кооператив. В результате 52-летний мужчина также отравился угарным газом.

Всего же, добавили в ГСЧС, за сутки у спасателей был 21 выезд, семь из них – на ликвидацию пожаров.

Читайте также: Автомобиль пиротехников подорвался на неизвестном снаряде на Харьковщине

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 17 июня: «тревожная» ночь, обстрелы, бои
Новости Харькова — главное за 17 июня: «тревожная» ночь, обстрелы, бои
17.06.2025, 08:56
Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории
17.06.2025, 06:00
ISW: РФ публикует фейки о своих «победах», тогда как ВСУ успешно контратакуют
ISW: РФ публикует фейки о своих «победах», тогда как ВСУ успешно контратакуют
17.06.2025, 07:35
Ночью в огне погиб мужчина, еще один получил отравление – пожар в Харькове
Ночью в огне погиб мужчина, еще один получил отравление – пожар в Харькове
17.06.2025, 08:06
Россияне опять терроризировали Купянский район, есть раненые – Синегубов
Россияне опять терроризировали Купянский район, есть раненые – Синегубов
17.06.2025, 08:55
Что подтолкнет Харьков к развитию в послевоенный период, рассказал Терехов
Что подтолкнет Харьков к развитию в послевоенный период, рассказал Терехов
16.06.2025, 20:53

Новости по теме:

08:13
В пожаре в Циркунах пострадали двое людей – ГСЧС
09:51
Ночью в Салтовском районе горела пятиэтажка, пострадали двое людей – ГСЧС
08:06
Пожар в хозпостройке на Харьковщине бушевал два часа, пострадала женщина
08:54
Трое пенсионеров погибли в Харькове и области в пожарах – подробности от ГСЧС
10:52
Загорелась кровать: утром в Дергачах в пожаре погиб мужчина

Вы читали новость: «Ночью в огне погиб мужчина, еще один получил отравление – пожар в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 08:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, смертельный пожар начался в ночь на 17 июня  03:36. ".