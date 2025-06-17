Ночью в огне погиб мужчина, еще один получил отравление – пожар в Харькове

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, смертельный пожар начался в ночь на 17 июня в 03:36.

«Во время тушения другого пожара, который возник в 03:36 17 июня в частном доме на ул. Дорошенко в Шевченковском районе Харькова, обнаружено тело погибшего мужчины, 1965 года рождения, еще один 55-летний мужчина получил отравление угарным газом», – уточнили спасатели.

Еще один пожар начался накануне в Новобаварском районе. Там горел гаражный кооператив. В результате 52-летний мужчина также отравился угарным газом.

Всего же, добавили в ГСЧС, за сутки у спасателей был 21 выезд, семь из них – на ликвидацию пожаров.

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