В ГСЧС рассказали о пожарах, которые начались из-за обстрелов Харьковщины
По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в регионе возникло 13 пожаров, два из них – из-за российских обстрелов.
Накануне днем российский дрон прилетел по авто в селе Репки Богодуховского района. На месте удара возник пожар, также пострадал водитель.
«Сегодня утром вражеские БпЛА попали рядом с частным домом в городе Изюм. Горела хозяйственная постройка на площади 30 м кв. В результате взрывов разрушен 1 жилой дом и 8 повреждены», – пишут в ГСЧС.
Также спасатели ликвидировали пять пожаров в экосистемах региона на площади 55, 9 га.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 07:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в регионе возникло 13 пожаров, два из них – из-за российских обстрелов.".