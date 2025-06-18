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В ГСЧС рассказали о пожарах, которые начались из-за обстрелов Харьковщины

Происшествия 07:50   18.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ГСЧС рассказали о пожарах, которые начались из-за обстрелов Харьковщины

По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в регионе возникло 13 пожаров, два из них – из-за российских обстрелов.

Накануне днем российский дрон прилетел по авто в селе Репки Богодуховского района. На месте удара возник пожар, также пострадал водитель.

«Сегодня утром вражеские БпЛА попали рядом с частным домом в городе Изюм. Горела хозяйственная постройка на площади 30 м кв. В результате взрывов разрушен 1 жилой дом и 8 повреждены», – пишут в ГСЧС.

Также спасатели ликвидировали пять пожаров в экосистемах региона на площади 55, 9 га.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 07:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в регионе возникло 13 пожаров, два из них – из-за российских обстрелов.".