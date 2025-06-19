Обещают стабильную зарплату и льготы на коммуналку: харьковчан зовут на работу

Работу предлагает КП «Харьковблагоустройство», уточнили в мэрии.

«У предприятия есть вакансии рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями во всех районах города. Также требуются мастера в Холодногорский и Шевченковский районы. Кроме того, предприятие ищет трактористов, слесарей-ремонтников автотракторной техники, токаря. Дополнительная информация — по тел.: (050) 401-51-13», – передает мэрия.

В КП акцентируют: работникам предлагают стабильную заработную плату, полный соцпакет и льготу на оплату коммунальных услуг. Также на должности могут претендовать люди с инвалидностью второй и третьей группы.

Для трудоустройства можно обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Шатиловская, 4.