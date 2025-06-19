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Обещают стабильную зарплату и льготы на коммуналку: харьковчан зовут на работу

Без рубрики 11:24   19.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Обещают стабильную зарплату и льготы на коммуналку: харьковчан зовут на работу Фото: ХГС

Работу предлагает КП «Харьковблагоустройство», уточнили в мэрии.

«У предприятия есть вакансии рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями во всех районах города. Также требуются мастера в Холодногорский и Шевченковский районы. Кроме того, предприятие ищет трактористов, слесарей-ремонтников автотракторной техники, токаря. Дополнительная информация — по тел.: (050) 401-51-13», – передает мэрия.

В КП акцентируют: работникам предлагают стабильную заработную плату, полный соцпакет и льготу на оплату коммунальных услуг. Также на должности могут претендовать люди с инвалидностью второй и третьей группы.

Для трудоустройства можно обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Шатиловская, 4.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 11:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работу предлагает КП «Харьковблагоустройство», уточнили в мэрии.".