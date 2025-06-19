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Терехов: Харьков готовится к непогоде, КП переведены в экстренный режим работы

Общество 09:45   19.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов: Харьков готовится к непогоде, КП переведены в экстренный режим работы Скриншот

О том, как город готовится к сегодняшней непогоде, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Городской голова отметил: сегодня в городе ожидается ливень. И ввиду этого Харьков начал подготовку к возможным последствиям из-за непогоды.

«У нас проведены в экстренный режим наши коммунальные службы, работает уровневая канализация. Кроме этого, «Зеленстрой», все наши коммунальные предприятия и ГСЧС готовы реагировать на все невзгоды, которые могут быть. У нас есть определенный план действий, по которому мы, как всегда, двигаемся и понимаем, что делать, в какой момент», – отметил Терехов.

Также мэр призвал жителей быть осторожными и соблюдать некоторые меры безопасности. Например, не ставить авто под деревьями. А в случае разрушений или других ЧП – харьковчане могут сообщить об этом по горячей линии «1654», напомнил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее в Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасной погоде на Харьковщине. В частности, синоптики проинформировали, что в Харькове и области 19 июня ожидается гроза.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как город готовится к сегодняшней непогоде, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".