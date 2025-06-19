Воспользовались взрывами: «посадили» харьковчан, которые обчистили супермаркет
Приговор получил 22-летний житель Харькова и его 27-летний знакомый. Следствие доказало, что мужчины обокрали супермаркет.
По данным Харьковской областной прокуратуры, старший фигурант уже привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители установили, что 26 марта 2022 около 23:00, во время активных боевых действий в городе, мужчины решили воспользоваться ситуацией в свою пользу.
«Мужчины ворвались в помещение супермаркета, расположенного по проспекту Петра Григоренко. Разбив стекло, злоумышленники проникли внутрь магазина и украли оттуда товар на сумму почти 200 тыс. гривен, а также сейф с выручкой за несколько дней – около 600 тыс. гривен», – выяснили в прокуратуре.
Суда мужчины ждали в СИЗО. Во время заседания они сначала не признавали вину, однако после исследования доказательств признались, но частично, продолжили правоохранители.
«Мужчины заявили, что в металлическом сейфе находилось не больше 400 тыс. гривен, однако этот факт не нашел подтверждения», – сообщили в прокуратуре.
Фигурантов признали виновными в воровстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УКУ). Им назначили 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, кража, новости Харькова, супермаркет, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 22-летний житель Харькова и его 27-летний знакомый. Следствие доказало, что мужчины обокрали супермаркет.".